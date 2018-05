Weezer grava cover de Radiohead

Emanuel Bomfim – Território Eldorado

No final do ano passado, o vocalista do Weezer, River Cuomo, deixou todo mundo boquiaberto com sua versão piano e voz da magistral God Only we Knows, dos Beach Boys (assista aqui!). Agora, o rapaz convocou o restante da banda para outra empreitada de peso: gravar uma canção do Radiohead. E a escolha não poderia ter sido melhor:

Paranoid Android, faixa do mega-cultuado Ok Computer, de 1997. O registro, em vídeo e com um baita som, é bastante fiel à original, com o famoso triunvirato de guitarras percorrendo melodias arrebatadoras. É uma super-banda dialogando com outra super-banda. Não há mais o que dizer a não ser ‘dar o play’ e pirar.