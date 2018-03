Voodoo Glow Skulls tocará com os Paralamas em SC

da equipe Combate Rock

O Voodoo Glow Skulls, um dos mais importantes grupos do cenário do hardcore californiano nos últimos tempos e influencia direta para No Doubt, Sublime e Reel Big Fish, se apresenta no próximo dia 15 de abril, no Hangar 110, em São Paulo. E a Agencia Sob Controle anuncia que os grupos Skarapatos e Os Thompsons terão a responsabilidade de aquecer o público.

Vale a pena lembrar que o Voodoo Glow Skulls também confirmou show ao lado dos Paralamas do Sucesso, no dia 13 de abril, no Siso’s Hall, em Criciúma.

Os ingressos para a performance na capital paulistana já estão disponíveis nas lojas 255 Records e Flame Store, na Galeria do Rock; Sick’n’Silly Rock & Tattoo Store! e Metal CDs (Santo André) ou pela internet em www.ticketbrasil.com.br. As entradas custam R$ 60,00 (1º lote), R$ 70,00 (2ºlote) e R$ 90,00 (na porta). No evento, haverá merchandising oficial à venda a preço popular.

Neste momento, Frank Casillas (vocal), Eddie Casillas (guitarra), Jorge Casillas (baixo), Jerry O’Neill (bateria), Eric Fazzini (saxofone) e Ruben Durazo (trombone) estão em estúdio compondo e gravando seu nono disco de inéditas. Mais de 20 novas músicas já estão registradas, mas ainda não há uma previsão de lançamento para este trabalho. No entanto, os músicos continuam em turnê pelos Estados Unidos e essas novas composições já tem figurado em algumas apresentações.

O Voodoo Glow Skulls é um dos grupos mais exaltados da safra anos 90 do ska, geração rotulada como Third Wave pela crítica especializada. Criativos e talentosos, a sonoridade dos californianos traz uma mistura de ska e hardcore, cantado em espanhol e em inglês simultaneamente. Suas letras abordam humor comentando temas como realidades políticas, iniquidades raciais, preconceitos e outros problemas sociais.