Voodoo Glow Skulls toca no Brasil

da equipe Combate Rock

SP, Porto Alegre, Curitiba e Santos vão receber os norte-americanos que são influencia direta para No Doubt, Sublime e Reel Big Fish.

O Voodoo Glow Skulls, um dos grupos mais emblemáticos de skacore do mundo, retorna esta semana ao Brasil após 12 anos. O grupo formado por Frank Casillas (vocal), Eddie Casillas (guitarra), Jorge Casillas (baixo), Anthony Raya (bateria), Mark Bush (trompete) e Dan Albert (trombone) traz ao país a turnê promocional do álbum “Break The Spell” (2012).

Com produção da Gig Music, Highlight Sounds e Hangar 110, os shows acontecem em Santos (07/08 – Tribal Club), Curitiba (08/08 – John Bull Pub), São Paulo (10/08 – Hangar 110) e Porto Alegre (11/08 – Bar Opinião).

No repertório, os fãs com certeza vão delirar com diversos clássicos como “Charlie Brown”, “El Coo Cooi”, “Shoot the Moon”, “Los Hombres No Lloran, “Insubordination” e outras composições.

Os ingressos para a apresentação na capital paulista continuam à venda no Hangar 110, na loja 255 (Galeria do Rock), Ratus Skateshop (Santo André) e pela internet (https://ticketbrasil.com.br/show/voodooglowskulls-sp). As entradas custam R$ 50,00 (1º lote), R$ 70,00 (2ºlote) e R$ 90,00 (na porta). Mais informações sobre a performance nas outras cidades estão disponíveis no serviço abaixo.

O Voodoo Glow Skulls é um dos grupos mais exaltados da safra dos anos 90 do ska, geração rotulada como Third Wave pela crítica especializada. Formada em 1988, a banda mistura hardcore, punk rock, ska tradicional, riffs pesados de guitarra e música mexicana para criar o protótipo do ska-core californiano. Com uma honestidade irreparável, as músicas sempre utilizam humor para falar sobre questões políticas, sejam elas a respeito da desigualdade racial e social, com temas sempre atuais e que dizem respeito a todo mundo. Cantando em inglês e espanhol, a tradição musical bilíngue dos Voodoo Glow Skulls se tornou uma marca registrada da banda desde o início. A banda traduz seu som como “California Street Music”, o que é uma perfeita descrição dessa mistura altamente inflamável de rock, punk, ska e hardcore.