Vocalista do The Killers revela nome do novo álbum

Battle Born (“nascidos na batalha”, tradução livre) é o nome do novo álbum de inéditas do The Killers. O vocalista do grupo, Brandon Flowers, confirmou o nome do disco em entrevista à revista Rolling Stone.

Ainda de acordo com vocalista, “de certa maneira, todos os americanos são nascidos na batalha”. Heart of a girl, Flesh and bone e Carry me home são algumas faixas que farão parte do trabalho.

Day & age, lançado pelo grupo em 2008, é o último trabalho de inéditas da banda. Battle Born é o quarto álbum do grupo de Las Vegas e está previsto seja lançado após agosto deste ano.

Os integrantes do Killers. (Divulgação).