Vocalista do Stratovarius lança álbum acústico 'Blackoustic'

Timo Kotipelto, vocalista do Stratovarius e Jani Liimatainen, ex-guitarrista do Sonata Arctica estão trabalhando juntos em apresentações acústicas e agora resolveram partir para a gravação de um álbum chamado “Blackoustic”.

A ideia de lançar um álbum veio dos fãs: “Eles estavam gravando nossos shows com seus celulares e nos diziam que deveríamos fazer um álbum, para que pudessem ter gravações de qualidade para ouvir em casa”, esclareceu Kotipelto.

O duo fechou uma parceria com a earMusic, atual gravadora do Stratovarius.

“Blackoustic” terá músicas inéditas, releituras de material solo de Kotipelto e covers de faixas como “Behind Blue Eyes”, do The Who, e “Perfect Strangers”, do Deep Purple. O álbum sai em 19 de outubro.

Músicas do álbum:

01. Sleep Well

02. Out In The Fields

03. Black Diamond

04. My Selene

05. Behind Blue Eyes

06. Hunting High And Low

07. Where My Rainbow Ends

08. Speed Of Light

09. Perfect Strangers

10. Coming Home

11. Serenity

12. Rainbow Eyes

13. Karjalan Kunnailla