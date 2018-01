Vocalista do Nazareth anuncia a aposentadoria por questões de saúde

Marcelo Moreira

Depois de muitos anos de negociações, a banda escocesa Nazareth decidiu vir ao Brasil em turnê conjunta com outra lenda britânica, o Uriah Heep, em meados de 1991. As duas bandas, contemporâneas, estavam próximas de completar 25 anos de existência e havia dúvidas sobre as performances. Em São Paulo, no final do Olympia, na zona oeste, o Uriah Heep abriu e detonou, um dos grandes shows de hard’n’heavy da época. Para dura para o Nazareth? Nada. O quarteto entrou depois de meia hora e arrasou, com um show do envelhecido vocalista Dan McCafferty.

As duas bandas gostaram tanto da experiência que colocaram o Brasil como rota obrigatória de suas turnês mundiais. O Nazareth, de tão assíduo, virou freguês cativo de restaurantes no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Florianópolis, além de ter gravado um interessante DVD em Curitiba em 2007, que também foi lançado em CD. Dizem até que todos os integrantes compraram casas em Florianópolis, para passar o verão europeu.

Se isso é verdade, então veremos McCafferty com mais frequência na capital catarinense. Ele anunciou no final de agosto sua aposentadoria dos palcos, aos 66 anos, devido a problemas de saúde. Em curta nota oficial no site da banda, Dan revela que sofre de doença obstrutiva pulmonar crônica, que tem se agravado ultimamente, a ponto de tornar impossível cantar em turnês – para piorar, o cantor sempre foi um fumante compulsivo. A nota informa ainda que ele gravou o novo álbum do grupo e que todos os shows marcados foram cancelados, mas não diz se o quarteto continuará na ativa com outro vocalista.

Com isso, sobra apenas o baixista Pete Agnew como integrante original/fundador do Nazareth, no finalzinho dos anos 60. Manny Charlton, o guitarrista, saiu em 1990 e Darrel Sweet, o baterista, morreu minutos antes de subir ao palco em um show nos Estados Unidos, em 1999, vítima de um ataque cardíaco. Foi substituído por Lee Agnew, filho do baixista, que permanece até hoje.

Formação clássica do Nazareth, no início dos anos 80: McCafferty é o terceiro da esquerda para a direita