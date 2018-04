Vocalista do Green Day revela planos de escrever um novo musical

Emanuel Bomfim – Território Eldorado

O vocalista da banda norte-americana Green Day, Bille Joe Armstrong, revelou que está planejando escrever um novo musical. Sua estreia foi com a adaptação do álbum “American Idiot”, de 2004, para os palcos da Broadway. A peça estreou em setembro do ano passado e segue em cartaz em Nova York até o início de maio. O próprio roqueiro tem atuado em algumas apresentações, interpretando o papel de St. Jimmy.

“Acho que teria interesse em, no futuro, compor especificamente para um musical, gostaria muito de fazer isso”, disse o músico em entrevista ao jornal TheNew York Times. “O tipo de música que gosto tem um efeito imediato, você se identifica com ela logo de cara, e eu tento compor desse jeito. Quando se fala de musicais, é a mesma coisa – você se identifica imediatamente com as canções, pelo menos as boas”, explicou o frontman do Green Day.

Armstrong está em cartaz com ‘American Idiot’, na Broadway (Leonardo Soares/AE)

Na entrevista, Bille Joe Armstrong e o diretor do musical, Michael Mayer, ainda afirmaram que “American Idiot” também poderá ganhar sua versão cinematográfica. Segundo eles, as negociações estão avançadas, mas não revelaram quem poderia dirigir a nova empreitada.

Além dos novos planos, o Green Day prepara lançamento do CD e DVD ao vivo para março deste ano. Intitulado “Awesome As Fuck”, o álbum duplo trará o registro das músicas da turnê de “21st century breakdown” (2009) – que teve passagem pelo Brasil em outubro de 2010. Nesta terça, 11, a banda divulgou o primeiro trailer do disco.