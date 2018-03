Vocalista do Grave Digger afirma que festival foi cancelado

Marcelo Moreira

Chris Boltendahl, vocalista do maravilhoso Grave Digger, banda alemão de heavy tradicional, informou no meio da tarde que não tocaria mais no Metal Open Air. Um pouco mais tarde, afirmou categoricamente que o festival estava cancelado. Leia sua mensagem no Facebook:

Para os amigos em São Luis e Brasil.