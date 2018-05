Vocalista do AC/DC revela que banda prepara sucessor de 'Black Ice'

Luciano Borborema – Território Eldorado

Daqui a dois anos, em 2013, a banda australiana de Angus Young e companhia completará 40 anos de carreira. E aposentadoria parece que está longe de entrar em prática no grupo. Em entrevista ao site Daily Star, o vocalista Brian Johnson disse que a banda está preparando material novo álbum – sucessor de Black Ice (2008) e que sairá em turnê com o trabalho.

“Malcom (Young) e eu começamos a testar algumas coisas. Logo mais estaremos de volta aos palcos”, disse. Johnson falou também sobre os 40 anos da banda que está se aproximando. “Estarei celebrando só por ainda estar aqui. Nós poderíamos estar mortos, então ainda subir aos palcos depois de 40 anos é o suficiente para eu estar feliz”, disse o roqueiro ao jornal.

Brian Johnson do ACD/DCDivulgação

DVD AC/DC: Live At River Plate



Em dezembro de 2009, dias depois de tocar em São Paulo, no Estádio do Morumbi, a banda esteve na Argentina, em Buenos Aires, no Estádio do River Plate para fazer três shows que foram filmados e serão lançados em CD e DVD ao vivo neste mês.

O show faz parte da turnê de Black Ice e conta com 110 minutos de puro rock n roll. Para não perder nenhum detalhe, a banda utilizou 32 câmeras. AC/DC – Live at River Plate sairá também em CD e Blu-ray.

Recentemente, os australianos divulgaram o trailer desse show. O vídeo com cerca de dois minutos foi divulgado pela banda e dá uma palhinha das 19 faixas que farão parte do AC/DC – Live at River Plate.