Vocal do Jesus and Mary Chain divulga música inédita

O vocalista do grupo Jesus and Mary Chain, Jim Reid, publicou na web uma faixa inédita e solo, de nome ‘Back and Blues’. A única informação deixa pelo músico sobre a canção diz: “é com isso que estou gastando o meu tempo ultimamente”.

Oficialmente, o Jesus and Mary Chain encerrou suas atividades em 1999, mas a banda voltou a se reunir em 2007 para uma série de shows pelo mundo, incluindo o Brasil (no festival Planeta Terra). Neste mês, a banda anunciou que vai relançar toda sua discografia, incluindo lados-B e faixa inéditas.

Vocalista Jim Reid durante show no Coachella, em 2007 – Branimir Kvartuc/AP