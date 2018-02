Virada Cultural pouco roqueira terá Leslie West e Nektar

Marcelo Moreira

Cadê o rock na Virada Cultural da cidade de São Paulo? Cadê o palco rock? Cadê o palco Baratos Afins? Parece que os curadores decidiram que o rock não mais muita audiência e resolveram relegá-lo a horários pouco convidativos e espalhá-lo por vários palcos, em meio a atrações de qualidade extremamente duvidosa.

A começar pelo próprio site oficial do evento, que não traz de forma clara e visível todas as atrações, palco por palco. Experimente clicar em cada link da programação e veja o resultado – ou a falta de.

O mais inacreditável é que o próprio evento está ignorando uma atração de peso, evitando dar destaque: Leslie West, guitarrista norte-americano que fundou o Mountain e que tocou com gente como Mick Jagger e The Who, está programado para tocar no palco São João no sábado, 18 de maio, às 20h, depois de Lobão. Ou seja, esconderam o grande músico, talvez a maior e mais importante das atrações internacionais, e sem qualquer divulgação. Leslie West vai “abrir” para a banda A Banca, formada por remanescentes do Charlie Brown Jr… É simplesmente inacreditável.

No dia seguinte, outra atração de peso, mas completamente ignorada na divulgação do festival: a banda britânica de rock progressivo Nektar, que vai tocar no palco São João no domingo, às 16h.

Além das duas grandes atrações internacionais totalmente relegadas ao último plano, restou pouca coisa de rock de verdade na Virada Cultural: Os brasileiros Anjo Gabriel, Madame Saatan, Fábrica de Animais, The Central Scrutinizer + Bobby Martin (EUA) (os brasileiros da Central são considerados a melhor banda cover de Franka Zappa do mundo) e as norte-americanas Mondo Generator e Soft Moon, de cunho mais indie-pop.

De resto, bandas pop de qualidade apenas razoável foram privilegiadas, como Vanguart, Hurtmold e Chimpanzé Club Trio, misturadas e soterradas em meio a coisas absurdas como Otto, Barbara Eugenia, Lucas Santtana e semelhantes. Quem gosta de rock dificilmente vai se animar a comparecer aos shows verdadeiramente bons, pois terá de aguentar muita coisa ruim enquanto espera.

O guitarrista Leslie West (FOTO: DIVULGAÇÃO)

Veja a programação mais “rock”, compilada pela curadoria do evento:

Palco São João