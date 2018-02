Virada Cultural 2013: polícia assiste a arrastão na Praça da República sem tomar atitudes

GUILHERME BRYAN – Rolling Stone Brasil

Infelizmente, a Virada Cultural 2013 parece estar entre as mais caóticas edições do evento. Além das estações de metrô extremamente lotadas, qualquer que seja o horário – mais que no ano passado, por exemplo – é possível notar o despreparo da polícia quanto à localização de pontos-chave no centro de São Paulo, como por exemplo o edifício Copan.

A reportagem da Rolling Stone Brasil também presenciou na noite deste sábado, por volta das 23h, um arrastão na Praça da República. Havia policiamento a cerca de cem metros do local, mas os policiais permaneceram sem tomar qualquer atitude diante do ocorrido.

Sempre foi necessário andar com cautela na Virada Cultural, mas a sensação de perigo neste ano está mais presente que nas últimas edições.