Viper abre turnê nesta sexta-feirra em Santo André

da equipe Combate Rock

Santo André é o palco do show do Viper nesta sexta-feira, dentro da turnê dos 25 anos de lançamento do primeiro álbum, “Soldiers of Sunrise”. E o melhor, com a volta do vocalista original, André Matos. Esse será o primeiro show, de responsabilidade da TC7 Produções.

A banda realizará uma série de apresentações prometendo tocar na íntegra seus dois primeiros álbuns, Soldiers Of Sunrise (87) e Theatre Of Fate (89).

Hoje o grupo é formado por André Matos (vocais), Pit Passarell (baixo), Felipe Machado (guitarra), Hugo Mariutti (guitarra) e Guilherme Martim (bateria). O guitarista original Yves Passarell, hoje no Capital Inicial, deverá fazer algumas participações ocasionais.

A abertura fica por conta das bandas Demolition Inc. (que traz o ex-Seventh Seal, Ricardo Peres nos vocais, também vocalista do Fates Prophecy) e Pastore, do vocalista Mario Pastore, que acaba de lançar o excelente The End Of Our Flames.

Serviço:

VIPER – 1º show da To Live Again Tour

Abertura: Demolition Inc e Pastore

Dia 22/06- sexta às 22 hs

Local: Central Rock Bar- Av. José Antonio de Almeida Amazonas, 596- Centro-

Santo André-SP (Avenida atrás do Paço Municipal)

Ingressos Antecipados:

Estudante/1ºlote- $50,00

2ºLOTE- $60,00

3ºlote- $70,00

Inteira (somente após inicio do show)-$100,00

Pontos de Venda:

Metal cds- (011)4994-7565

Central Rock Bar-(011)9317-9515

Ticket Brasil- www.ticketbrasil.com.br