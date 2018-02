Violeta de Outono toca novo álbum na íntegra em show de lançamento em SP

Flávio Leonel – Roque Reverso*

O grupo brasileiro Violeta de Outono fez uma grande celebração no dia 12 de julho na Choperia do Sesc Pompeia, em São Paulo. O show marcou o lançamento do novo álbum da banda paulistana, “Espectro”, tocado na íntegra para os fãs. Desde 1986, por sinal, o conjunto de rock progressivo e psicodélico tem lançado todos os seus discos na unidade do Sesc, que neste ano de 2012 comemora 30 anos.

“Espectro” é uma espécie de “viagem astral”, com início, meio e fim. O nono álbum do Violeta, tem também como destaque o baterista José Luiz Dinola, novo integrante da banda e fundador do grupo A Chave do Sol.

Além de Dinóla, o Violeta de Outono conta com Fabio Golfetti (guitarra e vocal), Gabriel Costa (baixo) e Fernando Cardoso (órgão Hammond, piano e sintetizadores). Golfetti continua como o líder do grupo, que dá um show à parte na parte instrumental do novo trabalho.

A apresentação no Sesc Pompeia nãoficou restrita a “Espectro”. Havia a promessa de tocar músicas do penúltimo álbum, “Volume 7″, de 2007, e também do seu repertório clássico, dos discos “Violeta de Outono” e “Em Toda Parte”, lançados na década de 80. A festa foi completa.

Os ingressos para o show custam R$ 16,00 (inteira). Usuário inscrito no Sesc e dependentes, maiores de 60 anos, professores da rede pública de ensino e estudantes com comprovante pagam R$ 8,00. Trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes pagam R$ 4,00.

* Flávio Leonel é jornalista da Agência Estado e editor do ótimo blog Roque Reverso.