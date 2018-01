Venom é mais uma atração do Metal Open Air

da equipe Combate Rock

A banda inglesa Venom, considerada a criadora do black metal, é a segunda atração internaiconal anunciada em 2012 para tocar no Metal Open Air, o grande festival de rock pesado que será realizado em São Luís, no Maranhão, no mês de abril.

Entre as atrações do festival estão: os norte-americanos do Anthrax, com a volta de Joey Belladonna nos vocais, Blind Guardian, Grave Digger, Dio Disciples, Obituary, Exodus, Destruction, OTEP, Fear Factory, Anvil e Volbeat além das nacionais Krisiun, Andre Matos, Korzus, Dark Avenger, Torture Squad, Shaman, Drowned, Unearthly, Attomica, Hangar, Terra Prima, Semblant, Obskure, Headhunter D.C. e Expose Your Hate.

Uma influência para a evolução do thrash e black metal, o Venom se formou no final dos anos 70 em Newcastle, Inglaterra. Originalmente um quinteto chamado Oberon, eles finalmente reduziram sua formação para um trio. Influenciado pela intensidade pesada do Motörhead e pelo visual vistoso do KISS, o Venom desenvolveu um som negro e cruel que pavimentou o caminho para a ascenção do thrash metal.

Similarmente, sua imagem macabra e orgulhosamente satânica provou-se uma grande inspiração para as legiões de bandas de black metal que apareceram com o seu despertar, até mesmo dando ao gênero seu nome com seu segundo LP de 1982, “Black Metal”.