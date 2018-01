Velhas Virgens lança campanha de financiamento coletivo para gravação de novo CD

Ricardo Gozzi – blog Roque Reverso

A banda das Velhas Virgens acaba de lançar a campanha de financiamento coletivo de seu próximo CD. A expectativa é arrecadar pouco mais de R$ 61 mil para a gravação do trabalho, que contará mais uma vez com a produção de Paulo Anhaia.

As recompensas vão desde a inclusão do nome do contribuinte como produtor executivo do CD a pacotes que incluem a participação no refrão de uma música e até uma calcinha usada pela vocalista Juliana Kosso, o macho-alfa da banda.

Os participantes receberão também um CD com as faixas gravadas para a pré-produção do disco, inclusive músicas inéditas que não terão edição final. O mais bacana disso, porém, é poder comparar o resultado das versões da pré-produção com o das faixas efetivamente incluídas no novo disco.

A campanha de financiamento coletivo é feita em parceira com o começaki, com o qual a banda já havia trabalhado na produção de seu último DVD. Este será o primeiro trabalho de estúdio dedicado exclusivamente ao rock pelas Velhas Virgens desde 2010.

Os valores variam de R$ 40 a R$ 1.000. Nessa versão mais cara está incluída a participação em um novo videoclipe de “Abre Essas Pernas”, eterno clássico do repertório das Velhas Virgens, e uma bebedeira com o pessoal da banda, considerado por Paulão, o vocalista, o verdadeiro prêmio em jogo.

A campanha foi aberta na quarta-feira, 28 de agosto, com previsão para durar até 26 de novembro. Já nas primeiras horas, mais de R$ 2 mil, ou cerca de 3% do total esperado em 90 dias, já haviam sido levantados.

O site da campanha é o http://comecaki.com.br/projetos/145/cd-de-ineditas-das-velhas-virgens.