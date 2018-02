Veja quem vai tocar no Festival Bananada, em Goiânia

do site Rock em Geral

A edição desse ano do Festival Bananada acontece entre os dias 13 e 19 de maio, em vários locais, em Goiânia. Serão sete dias de evento com uma intensa programação que inclui shows, discotecagem, gastronomia, artes plásticas e debates.

Entre os artistas confirmados, destacam-se o Mondo Generator, um dos projetos do ex-baixista do Queens Of The Stone Age, Nick Oliveri (foto); o americano Brendan Benson; o local Black Drawing Chalcks; o gaúcho Walverdes; e a cantora Tulipa Ruiz, entre outros.

O Bananada usa o formato “Quanto Vale o Show?”, no qual o público paga o valorque acha justo para ver os shows, entre R$ 5 e R$ 100. Respire fundo e veja abaixo a programação completa do festival, sendo que os shows principais acontecem de sexta a domingo, no Centro Cultural Oscar Niemeyer:

Dia 13, segunda

Abertura Bananada 2013

20h: Cambriana (Pocket Show)

Local: Fnac

Como Macaco Gosta De Banana

1º Circuito Gastronômico De Goiânia Rock City

19h: Esquenta Bananada – Oric (DJ Set)

Local: Belisquê Arte Chopp

Bananada nas Casas

23h: Gabb Borghetti

1h: Edu K

2h: Raul Majadas

Local: El Club

Dia 14, terça

Lançamento Blackbook #2 : Exposição Coletiva Com O Trio Bicicleta

Sem Freio, e os artistas Ebert Calaça, Galvão Bertazzi, Mateus Dutra e Santhiago Selon

17h: Show Com Vida Seca

Local: Ambiente Skate Shop

Música Consciente

19h: Bruna Mendes

20h: Gloom

21h: Tulipa Ruiz

Local: Centro Cultural UFG (Praça Universitária)

Dia 15, quarta

Fábrica Do Som

15h: Beto Mejía (Recording Session)

19h: Cherry Devil (Recording Session)

Local: Rocklab

Como Macaco Gosta De Banana

1º Circuito Gastronômico De Goiânia Rock City

19h: Esquenta Bananada – Gigio + Julio César (DJ Set)

Local: Woodstock Bar

Bananada nas Casas

00h: Beto Mejía

1h: Space Night Love Dance Laser (DF)

A partir das 02h: Daniel De Mello (DJ Set)

Local: Loop Estúdio

Dia 16, quinta

Un-Convention Goiânia 2013

14h: Mesa 1 “Dra. Deborah Vs. Ecad” com Deborah Sztajnber

16h: Mesa 2 “Casas De Shows Pós Santa Maria”

Local: Teatro do Centro Cultural UFG (Praça Universitária)

Fábrica Do Som

15h: Amp (Recording Session)

19h: Hellbenders (Recording Session)

Local: Rocklab

Como Macaco Gosta De Banana

1º Circuito Gastronômico De Goiânia Rock City

18h: Barfly

Local: Velvet #36

19h: Esquenta Bananada – Fredox (DJ Set)

Local: Vai Tomá No Kuka Bar

Bananada nas Casas

00h: Overfuzz

1h: Amp

Toda A Noite: Marcelle Vaz (DJ Set)

Local: Diablo Pub

Dia 17, sexta

Como Macaco Gosta De Banana

1º Circuito Gastronômico De Goiânia Rock City

13h: Pedro De Castro (DJ Set)

Local: Tribo Restaurante

Un-Convention Goiânia 2013

15h: Mesa 3 “Academia Brasileira De Música” Com Marcos Boffa, Carlos Eduardo Miranda, Jonathas Vargas e José Flávio Junior

Local: Teatro do Centro Cultural UFG (Praça Universitária)

Fábrica do Som

15h: Uh La Lá! (Recording Session)

19h: Bruna Mendez (Recording Session)

Local: Rocklab

Bananada

18h: Nuvens Invisíveis (GO)

18h30: Dry (GO)

19h: Cherry Devil (GO)

19h30: Di Bigode (MG)

20h10: Uh La Lá! (PR)

20h50: Far From Alaska (RN)

21h30: MQN (GO)

22h10: Walverdes (RS)

23h15: Black Drawing Chalks (GO)

00h30: Mondo Generator (EUA)

Intervalos: Pablo Kossa (DJ Set)

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer

Dia 18, sábado

Como Macaco Gosta De Banana

1º Circuito Gastronômico De Goiânia Rock City

14h: Niela

Local: Emi Cozinha Emocional

Fábrica do Som

15h: Far From Alaska (Recording Session)

19h: Dry (Recording Session)

Local: Rocklab

Bananada

18h: Boogarins (GO)

18h30: Valentina (GO)

19h: Johnny Suxxx And The Fuckin’ Boys (GO)

19h30: Medialunas (RS)

20h10: Single Parents (SP)

20h50: Camarones Orquestra Guitarrística (RN)

21h30: Rollin’ Chamas (GO)

22h10: Fusile (MG)

23h15: Cambriana (GO)

00h30: Brendan Benson (EUA)

Intervalos: Lucas Manga (DJ Set)

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer

Dia 19, domingo

Como Macaco Gosta de Banana

1° Circuito Gastronômico De Goiânia Rock City

13h: Júlio Lemos Trio (GO)

Local: Glória Bar e Restaurante

Fábrica Do Som

15h: Medialunas (Recording Session)

19h: Cambriana (Recording Session)

Local: Rocklab

Bananada

17h: Aurora Rules (GO)

17h50: Girlie Hell (GO)

18h40: Kamura (GO)

19h30: Elma (GO)

20h20: Mugo (GO)

21h10: Hellbenders (GO)

Intervalos: Renatão (DJ Set)

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer

Serviço

15º Festival Bananada

De 13 a 19 de maio

Preços: a partir de R$ 5