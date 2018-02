Veja os preços para o show que o Megadeth fará em SP em setembro

do blog Roque Reverso

;

De maneira diferente do que se imaginava, os valores do show do Megadeth em São Paulpo estão mais baixos do que os de outros shows grandes anunciados recentemente na capital paulista; mas ainda doem no bolso. A banda tocará na íntegra o álbum “Countdown to Extinction”.De acordo com o Via Funchal, a entrada para a Pista Comum custa R$ 180,00.

Infelizmente, a famigerada Pista Premium estará presente, com o preço do ingresso custando R$ 340,00. Para o Camarote e o Mezanino, os valores são de R$ 300,00 e R$ 240,00, respectivamente.Nem é preciso dizer que, se o fã demorar muito para decidir comprar, vai ficar facilmente sem ingresso, mesmo com a data sendo somente em 5 de setembro.

O show faz parte da comemoração dos 20 anos de aniversário de um disco, que simplesmente está na lista dos melhores gravados pelo grupo. Em Santiago, no Chile, por exemplo, uma das apresentações que a banda fará, em 7 de setembro, já teve todas as entradas vendidas.Esta será a décima primeira passagem do grupo norte-americano pelo Brasil.

Desde que tocou no Rock in Rio de 1991, a banda liderada por Dave Mustaine voltou ao País em 1994, quando fez turnê própria; em 1995, quando tocou no segundo Monsters of Rock; em 1997, quando se apresentou no Estádio do Palmeiras, no Aniversário da 89FM; em 1998, quando tocou no quarto e último Monsters of Rock; e, em 2005 e 2008, quando voltou novamente em turnê própria.

Mais recentemente, o Megadeth passou pelo País em 2010, para o show de comemoração de 20 anos álbum “Rust in Peace”. Também retornou em 2011, quando se apresentou no SWU Festival Music & Arts; e, em abril de 2012, quando esteve no lamentável Metal Open Air e fez um show curto por causa da série de problemas do festival no Maranhão.

As bilheterias do Via Funchal funcionam diariamente das 12 horas às 22 horas. Outra opção de compra é o próprio site da casa, mas há taxa de conveniência. Para mais informações, o telefone do local é o (11) 3846-2300 e a página especial do show é esta aqui.