Van Halen inicia turnê e lança álbum em fevereiro

REUTERS

Os veteranos roqueiros da banda Van Halen anunciaram na sexta-feira que sua nova turnê pela América do Norte, com a participação do vocalista original, David Lee Roth, começará em meados de fevereiro, logo depois do lançamento do primeiro álbum completo da banda com Roth em quase 30 anos.

divulgação Van Halen foi uma das bandas mais importantes do final da década de 1970

A Different Kind of Truth será lançado em 7 de fevereiro nos EUA, mas o single Tattoo estreia já em 10 de janeiro, com o respectivo clipe. O último álbum de Roth com a banda foi o popular “1984”, lançado no último dia de 1983.

A turnê passará por mais de 40 cidades ao longo de quatro meses, começando por Louisville, no Kentucky, em 18 de fevereiro. Os ingressos começarão a ser vendidos em 14 de janeiro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A banda Kool & The Gang acompanhará o Van Halen em alguns shows

Roth rompeu com a banda em 1985, mas houve uma breve reunião em 1996 para uma apresentação no prêmio VMA, da MTV, e para uma turnê em 2007/08.

O Van Halen, de sucessos como Runnin’ with the Devil e Dance the Night Away, foi uma das principais bandas de rock entre o final da década de 1970 e meados da de 90, quando Sammy Hagar substituiu Roth como vocalista.