'Vamos tocar no Brasil', diz Robert Smith do The Cure

A banda The Cure pode ser uma das atrações musicais do Brasil em 2013. O próprio vocalista do grupo, Robert Smith revela que o grupo vem ao País no ano que vem. Em vídeo, sem revelar maiores detalhes, ele anuncia os possíveis shows pela América Latina e o Brasil estaria na lista.

“Nós vamos. Devemos ir logo após a Páscoa no próximo ano. Vamos tocar em todos… bem, não em todos os países da América do Sul… não vamos tocar no Equador, porque as pessoas não tocam no Equador? Mas vamos tocar no Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Peru e Venezuela”, disse.

O último disco de estúdio da banda é 4:13 dream, é foi lançado em 2008. Nos últimos meses, os integrantes do Cure trabalham no sucessor desse álbum que será o 14º da carreira do grupo.