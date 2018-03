'Vai demorar para termos outro festival grande', diz vocalista do Shadowside

Marcelo Moreira

“Os problemas graves do Metal Open Air comprometeram todo um mercado importante e que recuperava os níveis bons do início do século XXI. Vai demorar muito para que o Brasil tenha novamente um festival de rock de grande porte.” A dura constatação é davocalista Dani Nolden, da banda santista Shadowside, a primeira a anunciar a desistência do festival maranhense nove dias atrás.

Todo o caos que assolou o evento nos dias anteriores ao início dos shows poderia, de alguma forma, ser imaginado quando o Shadowside desistiu. “Não recebemos nem assinamos contrato, não nos enviaram as passagens aéreas, não recebemos cachê e a definição do horário do palco inviabilizou a nossa viagem. Tudo errado. Optamos por amenizar as questões do rompimento porque imaginávamos que só nós tínhamos sofrido com isso. Foi um gesto de boa vontade para com os organizadores”, disse a vocalista ao Combate Rock.

Com a explosão de problemas relacionados ao festival a partir da última quarta-feira, a cantora resolveu falar abertamente sobre os demais motivos do abandono do festival. “Tentamos amenizar o discurso , mas como vimos que outras bandas sofreram a mesma coisa, não deu mais para ficar calada.”

Dani recorda que os organizadores – as empresas Negri Concerts e Lamparina Records – desde o começo postergavam a assinatura de um contrato. Depois, simplesmente se recusavam a assinar ou simplesmente não davam retorno às ligações. “Neste ponto começamos a desconfiar de que havia algo errado. O contrato é uma garantia de ambas as partes, mesmo que possa haver problemas depois – ou até cancelamento. Quando há recusa em assinar um contrato, algo está bem errado.”

Para ela, o futuro do heavy metal no país será influenciado pelos acontecimentos negativos do Metal Open Air: perda de credibilidade, aumento das exigências já normalmente altas para bandas voltarem ao Brasil e alguns anos de muito trabalho para recuperar a confiança de agentes, empresários e músicos. “Era para ser a afirmação do heavy metal como segmento musical importante por aqui, mas agora tenho dúvidas de que isso ocorrera no médio prazo.

‘Péssimo serviço’

Depois de três dias de absoluto caos e falta de informações, os diretores das empresas que organizam o Metal Open Air se manifestaram, em rápidas entrevistas à imprensa maranhense e aos portais UOL e G1. “Como consumidor, eu também me sentiria lesado e reclamaria muito”, teria dito Felipe Negri, da Negri Concerts.