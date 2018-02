Vaccines divulga capa e músicas de novo álbum

Lucoano Borborema – Território Eldorado

The Vaccines que recentemente se apresentou no Brasil, divulgou detalhes do seu novo álbum de estúdio. A banda mostrou a capa e as faixas do trabalho batizado de The Vaccines Come Of Age. O segundo álbum da carreira da banda indie contará com 11 músicas. O disco foi produzido por Ethan Johns.

Ele já que trabalhou com Kings of Leon, Kaiser Chiefs e Paolo Nutini. O trabalho do grupo inglês está previsto para ser lançado no dia 3 de setembro. Confira abaixo os nomes das canções do novo álbum do Vaccines.

Capa de ‘Come Of Age’- Divulgação

1 – ‘No Hope’

2 – ‘I Always Knew’

3 – ‘Teenage Icon’

4 – ‘All In Vain’

5 – ‘Ghost Town’

6 – ‘Aftershave Ocean’

7 – ‘Weirdo’

8 – ‘Bad Mood’

9 – ‘Change Of Heart pt.2.’

10 – ‘I Wish I Was A Girl’

11 – ‘Lonely World’