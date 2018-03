Uma resposta perfeita para a bobagem dita por Jack Endino

Marcelo Moreira

O produtor musical Jack Endino, responsável por coisas execráveis no rock, como os álbuns do Nirvana e outras porcarias do grunge, resolveu polemizar na semana passada ao criticar bandas brasileiras que cantam em inglês, ironizado o “sotaque” e eventuais “erros gramaticais”. A resposta foi pesada e merecida diante de tamanha bobagem dita pelo produtor – não é à toa que ele foi o produtor do Nirvana…

O Combate Rock iria deixar passar essa polêmica idiota e estúpida levantada por um produtor musical decadente e que está entrando no ostracismo. Entretanto, Edu Falaschi, ex-vocalista do Angra e que atualmente canta no ótimo Almah, publicou no Facebook uma resposta interessante a Endino, e que merece ser compartilhada, mostrando a importância do heavy metal brasileiro. Segue a carta de Falaschi:

” O comentário de Endino é generalizado e de certa forma preconceituoso. Temos sim, no Brasil, bandas que cantam em inglês com sotaque forte, isso é verdade, mas temos outras que não, isso é normal em países que não tem como sua língua nativa o inglês.

Mas ele deveria saber que outras bandas que se tornaram gigantes mundialmente e que não eram americanas, também tinham um inglês “ruim” aos ouvidos dos estadunidenses, como, por exemplo, o Scorpions, alemão, que no início era motivo de piada por causa do sotaque germânico de Klaus Meine.

O A-ha, norueguês, cantou em inglês errado “take on me, take me on”, gramaticalmente isso não existe em inglês.

Nem os Beatles escaparam de piadinhas quando foram a primeira vez aos Estados Unidos, aliás os americanos zoam os Ingleses até hoje por causa do sotaque!

Enfim, pra encerrar os exemplos, o próprio Kurt Cobain, americano, cantava um inglês tão “arrastado” que nem os próprios entendiam suas palavras!

Em resumo, não existe regra, nem fórmula para o sucesso, pode ser em inglês certo, com sotaque nova-iorquino, ou em inglês errado ou até mesmo em inglês correto com sotaque africano. Na música não existe lei, nem fronteiras, mas sim o talento e a estrela de cada artista!

Endino não deveria julgar e muito menos falar o que brasileiros e qualquer outro povo deve fazer! Cada um faz o que quer e ninguém é obrigado a gostar de nada! O inglês é uma língua universal e devo lembra-lo que não foi o país dele que criou essa língua!

Cantar em inglês não me faz menos brasileiro que o Carlinhos Brown e ser brasileiro não me tira o direito de cantar na língua que eu preferir! Devo alertá-lo de duas coisas, Mr Endino, primeiro, o inglês me ajudou a vender milhares de cópias de discos pelo planeta com o Angra, nos tornando referência do estilo, no Japão, França, Alemanha, etc.

Segundo: a qualidade do Heavy Metal Brasileiro não é exclusividade do Sepultura, que sim, é maravilhoso e tem todos os méritos do mundo, mas o Krisiun é uma das maiores bandas de Death Metal da história e são brasileiros, muitas outras bandas daqui já estão há anos no roteiro internacional.

Mas, de fato, volto a bater nessa tecla, se tivéssemos muito mais bandas brasileiras sendo valorizadas dentro do próprio país, certamente teriam mais chances de ser reconhecidas fora do Brasil, e então, não teríamos mais que nos deparar com opiniões rasas e preconceituosos, como a do Sr. Endino.

Infelizmente o que ocorre hoje aqui é o contrário, tem que fazer sucesso fora primeiro, pra então o Brasil aplaudir e dizer “Se eles de fora falaram que é bom, então tá certo!” Enquanto isso, fico na torcida para chegar a hora da NWOBHM (New Wave of Brazilian Heavy Metal) “