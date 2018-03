Uma reação tardia à farra da meia entrada

Marcelo Moreira

A reação veio, mas tarde demais. As maiores empresas de entretenimento do Brasil estão se unindo para combater a farra da meia entrada, alvo de fraudes em todos os locais onde foi implantada, com a conivência do poder público e do Poder Judiciário.

A ideia é enfrentar o problema na Justiça por meio de duas associações, bem como fazer pressão nos vários legislativos para alterar os pontos considerados mais vulneráveis.

“As empresas de entretenimento ao vivo não estão se unindo porque se amam, mas porque precisam se fortalecer em conjunto. Com a meia-entrada, o Estado faz política pública com dinheiro privado”, afirmou ao jornal Folha de S. Paulo no mês passado Leo Ganem, presidente da Geo Eventos.

Serão duas associações, uma para as produtoras de shows e musicais e outra para as empresas que comercializam ingressos. O benefício chega a atingir 90% do total da bilheteria de grandes shows internacionais e é apontado como o grande vilão do setor, segundo Ganem.

As associações querem reduzir a proporção de meias-entradas (seja por faixa etária ou por cota) nos eventos – ou ao menos conseguir que os governos arquem com parte do benefício.

“O benefício da meia-entrada, que concede desconto de 50% para estudantes em eventos esportivos e culturais, está tornando inviável uma atividade que movimenta ao menos R$ 2 bilhões por ano, gera milhares de empregos. Diante da falta de fiscalização na emissão das carteirinhas de estudante, elas se proliferam indiscriminadamente, nem sempre beneficiando aqueles que supostamente necessitam do benefício”, diz Doreni Caramoni Júnior, presidente do Grupo Brasil, que representa 20 empresas do setor de entretenimento, e conselheiro da Abrape (Associação Brasileira dos Produtores de Evento), em artigo publicado na mesma Folha de S. Paulo.

Segundo ele, já existe um projeto de lei que tramita em regime de urgência na Câmara dos Deputados, já aprovado pelo Senado, que tenta amenizar o pronlema ao fixar em 40% a proporção de ingressos destinados aos beneficiados pela meia-entrada – a proposta original do projeto era 30%.

O Procon de São Paulo, que vem atuando equivocadamente neste assunto, informou ao mesmos jornal que o consumidor pode ser prejudicado caso as entidades consigam suas reivindicações, além de serem “inócuas”.

Ou seja, a entidade do governo estadual prefere que tudo fique como está, com a fraude disseminada que penaliza a maioria de dos consumidores, justamente aqueles que não se beneficiam de uma carteirinha, geralmente falsa, de estudante.

No final do ano passado, a UNE (União Nacional dos Estudantes), uma das entidades responsáveis por emitir as carteiras para o benefício, informou que desconhecia as tentativas das empresas de se unir para combater os excessos da meia entrada e que considerava satisfatórios os atuais textos legais sobre o assunto.

Excessos

Em 2008, uma espectadora ganhou na Justiça um processo contra uma empresa que promove shows por não conseguir comprar um ingresso pela metade do preço, mesmo sendo estudante e apresentando a carteirinha.

O artigo 2º da lei municipal paulistana nº 11.355/93 limita a 30% do total a carga destinada a estudantes em qualquer espetáculo. Inconformada, a estudante comprou o ingresso inteiro, mas decidiu processar a empresa promotora pela limitação da carga de ingressos para estudantes, alegando a inconstitucionalidade da lei municipal. A garota ganhou em duas instâncias o direito de ser indenizada.

Esse caso ilustra a dificuldade de aplicar e fiscalizar a lei da meia entrada. O espírito da lei é válido, mas foi corrompido. A medida foi elaborada com a melhor das intenções, como uma forma de facilitar o acesso à cultura aos estudantes carentes e estimulá-los a procurar os espetáculos e ir a museus, por exemplo.

Só que faltou cuidado na elaboração da lei, em todas as suas versões pelo país afora. Em nome de uma oportunista “igualdade”, o mesmo estudante carente que sempre esteve excluído do acesso à cultura é equiparado ao aluno abonado de colégios e faculdades particulares, que pagam mensalidades superiores a R$ 1 mil – e parte deles provavelmente gasta R$ 500 em qualquer balada por aí.

A lei tem de ser revista de forma urgente em todo país, com a consequente redução da emissão de carteiras e do estabelecimento de critérios muito mais rígidos sobre quem tem direito e quem não tem, levando-se em conta a situação financeira e a idade do estudante.

A lei penaliza o resto da população, já que os ingressos “normais” praticamente dobram de preço em alguns espetáculos para cobrir o rombo causado pela disseminação da meia entrada picareta – atitude que não pode ser condenada, infelizmente. Do jeito que é aplicada hoje, de forma equivocada, torna-se inaceitável.