Uma nova era de supergrupos

Pedro Antunes

O apelido de supergrupo não é exagero. Todos os superlativos são válidos para essas bandas: músicos s e amigos entre si, reúnem-se para fazer um som, decidem lançar um disco e, em alguns casos, até fazer alguns shows.

Estamos falando aqui de gente com o quilate de Mick Jagger, Joss Stone, Dave Stewart (metade do duo pop Eurythmics), Joe Satriani, Jack White (ex-White Stripes), Phil Anselmo (ex-Pantera). Nas devidas proporções, é como o time norte-americano de basquete da Olimpíada de Barcelona de 1992, liderado por Michael Jordan e Magic Johnson e outros bambambãs da liga nacional.

Nos últimos dias, o mercado dos supergrupos está agitado. Começou com o Superheavy (algo que pode ser traduzido como peso-pesado), banda formada por Jagger, Stone, Stewart, Damien Marley (filho de Bob) e o músico indiano A. R. Rahman. Eles começaram a se reunir em 2009 e, agora, o produto dessa reunião, o disco homônimo, chega às prateleiras brasileiras.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

É uma onda que começou com o Blind Faith, a reunião de Eric Clapton e Ginger Baker, do Cream, e com Steve Winwood (Traffic), em 1968. Outro megagrupo, em ação no fim dos anos 80, foi Traveling Wilburys, formado só por Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison e Tom Petty.

O trabalho do Superheavy segue duas linhas de influências recentes dos músicos: Jagger e Stewart estão fascinados pela música indiana e pelo reggae – recentemente, o ex-Eurythmics se mudou para a Jamaica. O disco traz um híbrido disso e ainda apresenta um pouco da pegada blues rock do stone e da cantoria da musa do neo soul. Uma bagunça sonora, com cada membro querendo mostrar o que sabe, sem unidade.

Também chega às lojas o segundo trabalho do Chickenfoot. Sammy Hagar e Michael Anthony, voz e baixo do Van Halen em uma das muitas formações do grupo, se juntaram com o virtuoso guitarrista Joe Satriani e com o baterista do Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, em 2008.

O novo trabalho apresenta uma postura diferente da de Jagger e companhia e já começa pelo nome, nada pretensioso e divertido,Chickenfoot III – lembre-se, é o segundo disco do grupo. Para eles, o supergrupo é uma diversão, com um som único, sem vaidades aparentes.

É o mesmo que acontece com o The Dead Weather, conjunto liderado por Jack White, fundador do extinto White Stripes, e que conta com o baixista Dean Fertita (Queens of the Stone Age), o baterista Jack Lawrence (The Greenhornes) e a espevitada cantora Alison Mosshart (The Kills). Eles também têm dois discos lançados. A vocalista, aliás, se apresenta em São Paulo, quarta e quinta-feira, com o seu grupo oficial, a explosiva dupla com o guitarrista Jamie Hince.

Esses grupos devem ser uma reunião de amigos – se forem virtuosos, melhor ainda. Entre tantas atrações do festival SWU, realizado dias 12, 13 e 14 de novembro, em Paulínia, interior de São Paulo, o grupo Down promete fazer uma grande algazarra peso-pesado.

Liderados pelo vocalista Phil Anselmo (Pantera), os guitarristas Pepper Keenan (Corrosion of Conformity) e Kirk Windstein (Crowbar), o baixista Rex Brown (Pantera) e o baterista Jimmy Bower (Crowbar, Superjoint Ritual e Eyehategod). São 20 anos desde a fundação da banda, o que traz uma homogeneidade maior para o metal sulista do grupo – uma mistura das guitarras pesadas com influência de música country e blues.

“As pessoas nos chamam de supergrupo”, diz Bower. “Na verdade, fico lisonjeado com isso. Entendo que ganhamos esse nome porque cada um vem de uma banda. E só”, completa. Apesar da cara de poucos amigos, a banda é simpática e está feliz por chegar ao Brasil.

“Vai ser incrível. Sempre quisermos ir aí”, explica. Mas, ao ser questionado se ouviu o tão falado disco de Jagger, Stone, Stewart, Marley e Rahman, o baterista é seco: “Eu gosto de muitas coisas diferentes, de Prince a rock progressivo, mas não. Esse ainda não ouvi.”