Uma homenagem ao rock paulistano no Sesc Santana

Marcelo Moreira

O rock brasileiro terá um ano bacana de homenagens em 2012. O Sesc-SP vai reviver no final do mês o épico festival “Começo do Fim do Mundo”, marco do punk nacional ocorrido no Sesc Pompéia em novembro de 1982. E neste final de semana é a vez do rock paulistano ser relembrado, em um evento que terá a curadoria de Edgard Scandurra, ex-guitarrista da ótima banda Ira!.

A iniciativa é do Sesc Santana e tem o nome de “O Rock Paulistano”. Scandurra e convidados de vários grupos importantes do cenário roqueiro brasileiro vão se juntar em três dias para várias jams e versões de clássicos de bandas como o próprio Ira!, Titãs, Ultraje a Rigor, INocentes, Mercenárias, 365, Mutantes e outros artistas.

Nos dias 23 e 25 de março sobem ao palco Edgard Scandurra, Sandra Coutinho (Mercenárias), Clemente (Inocentes) e Luiz Carlini (ex-integrante da banda Tutti Frutti). No dia 24 é a vez de Clemente Nascimento (Inocentes) receber Fábio Golfetti, integrante da banda Violeta de Outono, além de outros convidados. Na sexta-feira e no sábado o show começa às 21h. No domingo a atração se inicia às 18h. Os ingressos para o espetáculo custam até R$ 16.

SERVIÇO:

Sesc Santana

http://www.sescsp.org.br

Avenida Luiz Dumont Villares, 579 – Santana

(11) 2971-8700