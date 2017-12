Uma grande homenagem a Dio em SP com um timaço de estrelas intenacionais

Marcelo Moreira

Não há nada mais caça-níquel e armada do que turnê “tributo” ou álbum “tributo” a quem quer que seja. mais do que a impressão de armação, fica aquele clima de banda cover em ação, por mais gabaritados que sejam os músicos. Foi mais ou menos o que ocorreu quando surgiu o projeto Voices of Rock, que até passou pelo Brasil em 2001, reunindo gente do calibre de Alice Cooper, Glenn Hughes (ex-Deep Purple e Black Sabbath), Joe Lynn Turner (ex-Deep Purple), Jimi Jamison (ex-Survivor) e Alan Parsons.

Mas se é para fazer uma armação, que seja bem feita e de qualidade, exatamente como foi a Voices of Rock. O público paulista terá uma rara oportunidade de ver uma dessas bandas-tributo repletas de estrelas neste final de semana. O homenageado será Ronnie James Dio, morto em 2010.

A banda Dio Disciples vai fazer uma apresentação única em São Paulo. É a primeira vez que o grupo vem ao Brasil, e o show será no Carioca Club, na oeste de São Paulo, no dia 15 de junho. O time da atual formação é um verdadeiro Dream Team do rock pesado mundial: Tim “Ripper” Owens (vocais, ex-Judas Priest e Iced Earth), Oni Logan (vocais, ex-Lynch Mob), Craig Goldie (guitarra, ex-Dio), Bjorn Englen (baixo, ex-Yngwie Malmsteen), Simon Wright (bateria. ex-AC/DC e Dio) e Scott Warren (teclado, ex-Thin Lizzy).

Mais do que um show, será uma celebração, com uma sequência de hits de tirar o fôlego da carreira de Dio, como “Holy Diver”, “The Last in Line”, “We Rock”, “Sacred Heart” e “King of Rock’n’Roll”, entre outras, além de clássicos do Black Sabbath e do Rainbow, das épocas em que o cantor morto esteve em ambas. Além da evidente atração que é o time de estrelas cantando Dio, o show vale muito a pena por conta do cantor Tim Owens, um dos melhores do heavy metal dos últimos 20 anos.

15/06/2013 – São Paulo/SP

Carioca Club – Rua Cardeal Arcoverde, 2899

Horário: 18h00

