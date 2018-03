Uma biografia ilustrada para Jon Lord, do Deep Purple

do Jon Lord Photobook – tradução da Marlon Requelin para o site Whiplash

Jon Lord, tecladista do Deep Purple falecido em julho de 2012, ganhará uma biografia ilustrada em breve. Atualmente em produção, o livro contará com material exclusivo, nunca antes visto. Fotografias de arquivos pessoais, contribuições de colegas de Jon, amigos e familiares. imagens de profissionais inéditos e músicas novas, inéditas e um DVD ao vivo.

O livro já estava nos planos da editora Rufus Stone Limited Editions, porém, a doença de Jon os obrigou a adiar o projeto. “Agora que ele não está mais conosco para contribuir pessoalmente, foi decidido por Vicky Lord prosseguir com o projeto, com a família, amigos e músicos que trabalharam com ele ao longo da sua vida, contribuindo com material pessoal e memórias. O livro será uma celebração fotográfica da vida de Jon e seu trabalho, e irá conter muito material raro e pessoal de seus primeiros dias (antes de se tornar um músico profissional),e claro, sua carreira com o Deep Purple e Whitesnake”, diz a nota da editora.

Assim como o livro, uma música inédita de Jon também está sendo incluída. “Uma faixa em especial, chamada ‘All Those Years Ago’, inspirou o título do projeto”, informou a Rufus Stone Limited Editions. Um DVD ao vivo também fará parte do pacote. “Será uma verdadeira celebração da vida de Jon Lord”, conclui a nota.

O lançamento está previsto para Dezembro de 2013.

Mais informações em:

http://www.rslimitededitions.com/