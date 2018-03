Um tributo aos 45 anos do Made in Brazil

Marcelo Moreira

A banda brasileira de rock mais antiga em atividade entra neste 2013 no 46º de existência em plena turnê comemorativa. A agenda está repleta de apresentações pelo interior de São Paulo e também, pelo circuito Sesc, onde realizou uma ótima apresentação na unidade do bairro do Belenzinho, na zona leste de São Paulo, no último mês de janeiro. O Combate Rock faz uma homenagem ao grupo dos irmãos Oswaldo e Celso Vecchione registrando algumas fotos da apresentação do Sesc, imagens estas de autoria de Clarissa Lambert.