Um 'novo' Sepultura: versátil, moderno e reverenciando a tradição

É bastante comum encontrarmos profissionais de diversos ramos, com experiência e qualidade reconhecidas, dizerem com frequência que “não precisam mais provar nada para ninguém.” Pura falácia, todo mundo tem sempre de estar provando alguma coisa, sempre, ainda mais em uma sociedade extremamente competitiva como atual.

Os integrantes da banda brasileira de heavy metal Sepultura parecem estar neste estágio. Durante evento para a apresentação do novo álbum, “Kairos”, à imprensa nesta terça-feira (7 de junho) em São Paulo, os quatro músicos estavam felizes e relaxados.

Não disseram, mas, pela confiança que demonstraram em relação ao novo trabalho, estava claro que, em algum momento, eles realmente acharam que não precisavam mais provar algo.

Seja como for, “Kairos” os autoriza, de certa forma, a manter a autoestima lá em cima. Conseguiram fazer um álbum ainda mais pesado do que os três anteriores, com letras mais interessantes e bem elaboradas.

Mas será que o novo álbum é tão diferente assim? É, e um dos responsáveis, se não for o maior deles, é o produtor Roy Z, norte-americano que é guitarrista e que já produziu trabalhos de Rob Halford (Judas Priest) e Bruce Dickinson (Iron Maiden), entre outros.

O produtor colocou toda a sua sabedoria a serviço de um conjunto de composições de ótima qualidade. Dosou com muita competência as sonoridades modernas que a tecnologia permite com o tradicionalismo de um subgênero do rock normalmente conservador.

“As mudanças são visíveis em nosso som e até mesmo no jeito de tocar”, diz o baixista Paulo Xisto. O baixo no novo álbum está mais gordo, mais cheio, mais técnico. É proposital?

“Com certeza. O meu baixo estava um pouco mais comportado em ‘A-Lex’ (o álbum anterior), e neste acho que consegui ir mais além. As músicas ajudaram bastante a desenvolver uma sonoridade mais trabalhada, que requereu um estilo de tocar baixo mais forte e presente”, completou o baixista.

O guitarrista Andreas Kisser, mostrou-se mais empolgado com o fato de a banda ter atingido uma maturidade e um grau de excelência técnica no álbum. Afinal, são quase 27 anos de carreira quase sempre em nível de excelência. “O processo de produção foi extremamente prazeroso e tranquilo, até mesmo a tensão do que naturalmente envolve o processo de criação e gravação contribuiu para a evolução de todos como banda.”

Produzido e gravado nos estúdios da gravadora Trama, na zona sul de São Paulo, “Kairos” traz um conceito no tema, encerrando uma trilogia iniciada em “Dante XXI” (A Divina Comédia) e “A-Lex “(A Laranja Mecânica).

Para Kisser, “Kairos” pode ser tomado como uma autobiografia após quase 27 anos de carreira. “A gente expôs no álbum experiências de nossas próprias vidas e carreira. É como se fosse um livro, mas da nossa própria história.”

A palavra Kairos vem do grego e significa “momento certo e oportuno”. Kisser não entrega logo o jogo, mas assente com a cabeça quando alguém menciona a produção de Roy Z e o novo contrato com a Nuclear Blast, gravadora europeia que uma das gigantes do metal mundial.

Há algumas coisas diferentes em “Kairos”. Duas são versões insólitas e inusitadas: “Just One Fix”, do Ministry, e “Firestarter”, do Prodigy, sendo este último presente somente na versão de luxo do álbum. Também há a participação do grupo francês Tambours du Bronx, que fizeram um trabalho percussivo bem interessante.

O novo álbum é uma prova de que o Sepultura ainda tem muito o que provar a quem gosta de boa música, e por muitos anos. Sorte a nossa.