Um grande workshop de blues com o gaitista Brendan Power

Marcelo Moreira

Uma oportunidade única para quem gosta de blues e quer aprender um pouco mais sobre o gênero. Brendan Power, um dos melhores gaitistas do mundo, realiza no próximo dia 15 de junho um workshop no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo.

O músico foi responsável, entre outras coisas, pelo controle de qualidade de produção das gaitas Hohner e Suzuki, hoje as duas marcas mais importantes do mundo em relação ao instrumento, e em breve deve começar a trabalhar para a fábrica brasileira Hering, de Santa Catarina.

Nascido no Quênia em 1956, antes da independência do país, Power adotou a nacionalidade neozelandesa após se mudar com a família para a cidade de Christchurch. Discípulo de Sonny Terry, Sonny Boy Williamson II e Brownie McGhee, é especialista em ritmos do leste europeu e em música celta, além do blues.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A visita do grande gaitista é uma cortesia da empresa H-Unit, um dos principais estúdios e escolas de música da cidade de São Paulo. Power será acompanhado no workshop pelos músico os Geizon Cezari e Marcio Scialis, dois dos ótimos gaitistas e violonistas blueseiros de da música country em nosso país.