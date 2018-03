Um dia depois de se casar, Paul McCartney anuncia datas de turnê

da Reuters

No dia depois de casar-se com a herdeira americana Nancy Shevell, o ex-Beatle Paul McCartney anunciou 11 shows adicionais em sua turnê “On the Run”, terminando em 20 de dezembro em sua cidade natal, Liverpool, na Inglaterra.

Veja também:

McCartney se casa pela terceira vez em dia de aniversário de Lennon

Leilão na Argentina revive os Beatles

Documentário sobre Harrison leva ex-Beatles ao tapete vermelho

AP Turnê será encerrada em Liverpool, cidade natal do ex-Beatle

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Parece pouco provável que seu terceiro casamento faça o músico de 69 anos reduzir seu ritmo de trabalho. O primeiro show de sua história nos Emirados Árabes Unidos foi marcado para 13 de novembro, coincidindo com a corrida de Fórmula 1 em Abu Dhabi.

Em seguida McCartney vai viajar para a Itália, França e Alemanha, voltar para a Inglaterra por uma noite para apresentar-se na O2 Arena de Londres em 5 de dezembro, e partir para Suécia, Finlândia e Rússia, encerrando o ano com um concerto em Manchester em 19 de dezembro e outro em Liverpool no dia seguinte.

“Tocar ao vivo é uma das partes mais instigantes do meu trabalho”, disse o músico em comunicado divulgado na segunda-feira.

“Meu público parece ficar melhor a cada ano que passa, e a banda e eu adoramos a emoção e o feedback que ele nos dá. Não vejo a hora de ver vocês todos para algumas noites desvairadas de rock’n’roll e festa.”

McCartney se casou com Nancy Shevell, 51 anos, no domingo em Londres, e eles comemoraram com uma recepção discreta na casa dele na cidade.

Recentemente, o cantor lançou em Nova York sua primeira composição para balé, Ocean’s Kingdom.