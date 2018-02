João Fernando

Os grupos de rock Ultraje A Rigor e Raimundos lançarão no final deste mês um disco com 14 faixas, chamado Ultraje a Rigor vs. Raimundos, em que regravarão sucessos de ambas, como Nós Vamos Invadir Sua Praia, Inútil, I Saw You Saying e Selim. Cada banda cantará as músicas da outra.



Formação atual do Ultraje. (Divulgação)