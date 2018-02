Ugly Kid Joe volta ao Brasil após 18 anos

da equipe Combate Rock

Considerados um dos nomes do hard rock moderno da década de 90, a banda Ugly Kid Joe está de volta após 16 anos de pausa. O quinteto californiano retornou às atividades em 2011 para a gravação de um novo trabalho e chega ao Brasil no próximo mês para uma série de shows.

Produzida pela Seven Entretenimento, a etapa brasileira da Tour Mundial da banda, que apresenta seus maiores sucessos além das músicas do novo EP, “Stairway To Hell” – com lançamento previsto para o dia 09 de julho – estreia no dia 09 de agosto em Florianópolis, no John Bull Pub, no dia 10 chega a São Paulo, em única apresentação no Santana Hall, e encerra dia 12 em Porto Alegre, no Opinião.

Com dois integrantes originais, Whitfield Crane (vocal) e Klaus Eichstadt (guitarra), o grupo volta aos palcos com Cordell Crockett (baixista), Dave Fortman (guitarrista) e Shannon Larkin (baterista). Antes de chegar ao país, a turnê passou pela Europa com parada em alguns dos maiores festivais do verão – DownLoad Fest (Inglaterra) e o Sweden Rock (Suécia).

A única vez que o grupo esteve no Brasil foi em 1994, no Hollywood Rock; no mesmo ano em que Aerosmith, Poison, Live e Robert Plant. O repertório para a série de três shows promete contar com grandes sucessos, como “Neighbor“, “Busy bee“, “Goddamn Devil” e os hits “Cats in the Cradle“, que vendeu mais de 500 mil cópias somente nos Estados Unidos, e “Everything About You”, que chegou até o número 9 no Hot 100 da Billboard, foi número 3 no UK Singles Chart, tocou sem parar na MTV brasileira e a música foi trilha no filme ‘Waynes World’. Eles trazem ainda na bagagem, as inéditas “Devil’s Paradise” e “Love Ain’t True”, que estão entre as novas faixas do EP ´Stairway to Hell´.

O nome Ugly Kid Joe é uma paródia do nome da banda Pretty Boy Floyd. O grupo de Isla Vista, Califórnia, teve o auge de sua popularidade no início dos anos 90 com a sua mistura de humor sarcástico e Hard Rock. Os ingressos para as apresentações em Florianópolis, São Paulo e Porto Alegre já estão à venda.

SERVIÇO FLORIANÓPOLIS

09 de agosto de 2012 (Quinta-feira)

Local: John Bull Pub Florianópolis (Avenida das Rendeiras, 1046)

Horários: Abertura da casa: 22h / Início do show: 23h.

Valor promocional: R$ 50,00

Pontos de venda: John Bull Pub (048-32328535), lojas Multisom (Florianópolis e São José), Roots Records (048-32221134), Mensageiro Musical (048-32224418), Minikalzone da UFSC (048-32332079), Nelson Musical (048-3348-1590).

Vendas on-line: http://www.blueticket.com.br

Informações: (48) 32328535

Realização: Seven Entretenimento, Rock Produções e John Bull

SERVIÇO SÃO PAULO

10 de agosto de 2012 (Sexta-feira)

Local: Santana Hall (Av. Cruzeiro do Sul, 2737, entre as estações Carandiru e Santana do Metrô)

Horário: Abertura da casa: 19h / Início do show: 22h

Ingressos:

1o Lote (inteira)- R$ 120,00 / 1º Lote (estudante)* – R$ 60,00 / 1º Lote (promocional)** – R$ 80,00

2º Lote (inteira) – R$ 140,00 / 2º Lote (estudante)* – R$ 70,00 / 2º Lote (promocional)** – R$ 90,00

(*) INGRESSO ESTUDANTE: necessária a apresentação da carteirinha de estudante 2012 ou último boleto original.

(**) INGRESSO PROMOCIONAL: Válido somente com a doação de 1kg de alimento não-perecível. O alimento deverá ser entregue na porta do evento e será doado para Instituição Beneficente.

*** Informações para camarotes e mezanino: (11) 3331-1073

Pontos de Venda: Loja Moshi Moshi Anime (Galeria do Rock – Rua Vinte e Quatro de Maio, 62, tel:(11) 3331-1073) e no local.

Classificação Etária: 16 anos acompanhado por um responsável legal

Informações para o público: (11) 2221-0855

Realização: Seven Entretenimento, Moshi Moshi e Luartti

SERVIÇO PORTO ALEGRE

12 de agosto de 2012 (Domingo)

Local: Opinião (R: José do Patrocínio, 834)

Horário: Abertura da casa: 20h / Início do show: 22h

Ingressos:

1º LOTE R$ 80,00 | 2º LOTE R$100,00 | 3º LOTE R$120,00 | 4º LOTE R$140,00

Pontos de Venda: Lojas Trópico – Shopping Iguatemi (3273-6790) / Praia de Belas Shopping (3232-0112)/ Shopping Moinhos (3062-2055) / Shopping Total (3018-7156)/ Barra Shopping Sul (3257-9270) / Bourbon Ipiranga (3062-9111)/ Bourbon São Leopoldo (3626-1940)

Canoas Shopping (3059-0247)

Vendas Online: www.opiniaoingressos.com.br / www.ticketbrasil.com.br (em até 12x no cartão)

Forma de Pagamento: Dinheiro, cartões de crédito/débito Visa e Mastercard e boleto bancário através do ticketbrasil.

Classificação etária: 16 anos

Informações para o público: (51) 3026-3602 – Realização: Seven Entretenimento e Abstratti