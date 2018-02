U2 transmitirá pela internet show realizado em SP

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Quem não conseguiu comprar ingressos e perdeu as apresentações do U2 em São Paulo, no ano passado, vai poder ver na íntegra um dos shows que a banda fez na cidade. A reapresentação será entre os dias 28 e 29 de julho, no site oficial do grupo irlandês: u2.com. O show será transmitido três vezes. Os fãs deverão se inscrever no portal da banda para assistir.

Após realizar a inscrição, os fãs poderão baixar 12 faixas de um álbum de músicas ao vivo “U22”, incluindo um bônus – uma faixa que não entrou no disco No Line on the Horizon. Também será possível ver uma galeria de fotos da banda com encarte do baixista Adam Clayton.

O U2 esteve no Brasil em 2011. Na época, a banda fez três apresentações em São Paulo. Os ingleses do Muse abriram as apresentações da turnê batizada de 360º. Os shows foram realizados nos dias 9, 10 e 13 de abril do ano passado. No último dia de apresentação, o grupo contou com a participação especial do cantor e compositor Seu Jorge.

(AP)