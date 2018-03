U2 prepara CD duplo ao vivo para comemorar 35 anos

Marcelo Moreira

O U2 começa as comemorações de seus 35 anos de existência com o anúncio do lançamento de seu segundo álbum ao vivo – “Rattle and Hum”, de 1988, não pode ser enquadrado nessa categoria por ser uma compilação de gravações de estúdio e ao vivo, além de ser a trilha de um documentário.

Intitulado “U22”, o disco foi gravado durante a turnê “U2 360”, quando a banda tocou quarenta e seis músicas diferentes. Em votação realizada pela internet por milhares de fãs, 22 delas foram escolhidas para integrar um álbum, que será duplo e terá uma embalagem em formato de livro, com 24 páginas com fotos e informações sobre extensa turnê mundial do quarteto.

A banda ainda não decidiu quando será o lançamento e quem poderá comprar o produto. É isso mesmo, os integrantes discutem se é viável disponibilizar o álbum duplo estará disponível apenas para quem fizer uma assinatura anual do site da banda (http://www.u2.com/index/home).

Iniciativas de “marketing” como essas costumam ser apenas isso, marketing, e dos mais rasteiros. É óbvio que um álbum ao vivo do U2, lançado 29 anos depois do primeiro, “Under a Blood Red Sky”, terá um apelo comercial enorme, o que deverá provocar uma prensagem adicional de mais álbuns ou até mesmo um lançamento posterior em uma versão dupla sem o livro que acompanha a edição especial.

A última turnê do grupo rendeu em 2010 o DVD “U2 360 at the Rose Bowl”, que conta com 23 músicas e foi gravado em Los Angeles. O áudio extraído do show pode facilmente ser encontrado na internet. A banda promete na edição em CD músicas diferentes daquelas contidas no DVD, e em versões diferenciadas, para delírio dos colecionadores. P

A lamentar apenas a ausência de versões de canções de outros artistas, sempre presentes em shows do U2 nas turnês dos anos 80 e 90. Algumas das canções terão apenas trechos de músicas conhecidas mencionadas no meio de músicas do grupo.

Lista de músicas de “U22”:

Bad

Where the Streets Have No Name

Magnificent

One

Ultra Violet (Light My Way)

Even Better Than The Real Thing

With or Without You

Beautiful Day

City of Blinding Lights

The Unforgettable Fire

I Still Haven’t Found What I’m Looking For

All I Want is You / Love Rescue Me

Moment of Surrender

Until the End of the World

The Fly

One Tree Hill

Stay (Faraway, So Close!)

Walk On

Zooropa

Elevation

Out of Control

Mysterious Ways