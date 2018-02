Jean Tonsig – Rádio Eldorado

O U2 pode ser uma das atrações da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Segundo a revista Veja, os organizadores do evento estão em negociações para que a banda irlandesa se apresente na abertura ou no encerramento da competição. A última passagem do grupo no Brasil foi em 2011, com a turnê 360º.

Bono, do U2 – AP



Mais U2

No começo do ano, Bono revelou o possível nome do próximo álbum da banda. 10 Reasons To Exist pode ser o nome do novo álbum de estúdio do U2. Em entrevista ao tablóide The Sun, o vocalista do U2, Bono revelou que esse será um dos possíveis nomes para o próximo trabalho.

“Temos chamado de 10 Reasons To Exist, mas vou te dizer que devemos ter pelo menos mais seis possibilidades”, disse o roqueiro. No Line on the Horizon (2009) é último álbum lançado pela banda.