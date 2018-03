U2 pode acabar em 2012, diz Bono

Radar Pop – estadão.com.br

Fãs do U2, preparem-se: “A banda deve acabar em 2012″, disse o vocalista Bono Vox à Rolling Stone. “Não sei ao certo se realmente chegamos ao fim. É provável que ouçam algo sobre um novo trabalho no ano que vem, mas também é possível que isso não aconteça.”

É possível, então. que o álbum de 2009, No Line on the Horizon, tenha sido o último da banda. Bono diz que o motivo do fim é o constante questionamento sobre a relevância do grupo nos dias de hoje. ”Quero apenas sumir com a minha família, alguns livros, meu iPod nano e uma guitarra elétrica”, disse.