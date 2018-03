'U2 não vai voltar por um tempo', declara Bono

Território Eldorado

Após finalizar a longa turnê 360º, Bono afirmou que o U2 vai precisar de uma pausa. Em entrevista ao jornal inglês The Metro, o vocalista declarou que a banda “não vai voltar por um tempo”.

“Sempre dizem que toda turnê é dez dias maior do que deveria, mas não sentimos assim. Nós amamos de verdade cada noite, e no fim ficamos bem tristes”, disse o cantor sobre 360º, que cumpriu agenda de 110 shows, incluindo o Brasil em abril deste ano.

A excursão mundial serviu para banda promover o álbum No Line on the Horizon, lançado em 2009. O primeiro show foi em 30 de junho em Barcelona, na Espanha. O encerramento se deu em Moncton, no Canadá, no dia 30 de julho, de acordo com o site oficial do U2.

Turnê passou por SP em abril – Reprodução