U2 lidera lista da Forbes de músicos mais bem pagos

Luciano Borborema – Território Eldorado

Com US$ 195 milhões arrecadados no último ano, o U2 de Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Larry Mullen Jr. lidera a lista da Forbes de músicos mais bem pagos. A segunda colocação ficou com outra banda. O Bon Jovi somou US$ 125 milhões.

Elton John colocou no bolso US$ 100 milhões e com isso também o 3º lugar do ranking. De acordo com a Forbes, os números equivalem à arrecadação dos artistas de maio de 2010 a maio de 2011. Lembrando também que se subtraem as taxas de empresários.



Adam Clayton, The Edge, Bono e Larry Larry Mullen Jr. (Divulgação)

Veja também:

– Com shows em SP, U2 bate recorde de maior turnê da história

– QUIZ: teste seus conhecimentos sobre o U2

– Leia curiosidades e discografia da banda

– ESPECIAL: 50 anos de um rockstar chamado Bono

– PLAYLIST: ouça sons de toda carreira do U2

– GALERIA: Veja fotos com diferentes fases de Bono



Veja abaixo lista com os 25 primeiros da lista:

1. U2 (US$ 195 milhões)

2. Bon Jovi (US$ 125 milhões)

3. Elton John (US$ 100 milhões)

4. Lady Gaga (US$ 90 milhões)

5. Michael Buble (US$ 70 milhões)

6. Paul McCartney (US$ 67 milhões)

7. Black Eyed Peas (US$ 61 milhões)

8. Eagles (US$ 60 milhões)

9. Justin Bieber (US$ 53 milhões)

10. Dave Matthews Band (US$ 51 milhões)

11. Toby Keith (US$ 50 milhões)

12. Usher (US$ 46 milhões)

13. Taylor Swift US$ 45 milhões)

14. Katy Perry (US$ 44 milhões)

15. Brad Paisley (US$ 40 milhões)

16. Tom Petty & the Heartbreaks (US$ 38 milhões)

17. Jay-Z (US$ 38 milhões)

18. AC/DC (US$ 35 milhões)

18. Sean “Diddy” Combs (US$ 35 milhões)

18. Beyonce (US$ 35 milhões)

18. Tim McGraw (US$ 35 milhões)

18. Muse (US$ 35 milhões)

23. Rascal Flatts (US$ 34 milhões)

24. Kenny Chesney (US$ 30 milhões)

25. Rihanna (US$ 29 milhões)