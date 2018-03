U2 lança novo CD em maio, diz site alemão

Luciano Borborema – Território Eldorado

Ainda não é oficial. A confirmação é do site alemão da loja Amazon. O novo trabalho do U2 será lançado no dia 27 de maio. Com Danger Mouse (Gnarls Barkley) e Will.i.am (Black Eyed Peas) na produção, a banda de Bono prepara ‘Songs of Ascent’, sucessor de ‘No Line on the Horizon’ (2009).

Na passagem da banda por São Paulo, no mês de abril, é possível que o quarteto irlandês já mostre algumas faixas inéditas desse trabalho. Em outros shows pelo mundo, a banda já vem “testando” uma canção ou outra do disco.

Vocal e líder do U2, Bono. (Massimo Pinca/AP)

Assim que saíram as primeiras notícias sobre o álbum, Bono falou a respeito e definiu o CD como dançante. A declaração do vocalista da banda foi dada durante entrevista à revista ‘Rolling Stone’ de setembro de 2009. Bono definiu o disco como som para clubes noturnos.

Na época, Bono disse também que ‘Songs of ascent’ são sobras de gravação do mais recente trabalho, ‘No line in the horizon’. Com esse álbum a banda vem ao Brasil para fazer três shows em São Paulo. As apresentações serão nos dias 09, 10 e 13 de abril, no estádio do Morumbi.