U2 é eleito a melhor banda dos últimos 25 anos no Q Awards

Na última segunda-feira, em Londres, foi realizada a cerimônia de entrega do Q Awards. U2, Coldplay e Adele foram um dos premiados. A banda de Bono e companhia levaram o “caneco” de melhor grupo dos últimos 25 anos.

A “polêmica” veio com o prêmio do Coldplay. A banda venceu a categoria de melhor grupo do mundo hoje. Para a surpresa de todos, Chris Martin discordou e disse: “O U2 é a melhor banda do mundo no momento. Nós somos a sétima”.

Outros ganhadores da noite foram: Adele ficou com duas categorias: melhor cantora e melhor música por Rolling in the Deep. Noel Gallagher foi eleito “ícone Q” e o rapper Tinie Tempah. Ele venceu na categoria melhor cantor. A revista elegeu ainda Lana Del Rey, cantora que estorou na internet, como “aposta” e o prêmio de melhor álbum foi para Bon Iver.

