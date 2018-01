U2 divulga música inédita em trailer da cinebiografia de Nelson Mandela

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Já é possível ter uma ideia de como será o novo álbum de inéditas do U2. Nesta segunda (21), a banda divulgou um trechinho da faixa Ordinary Love no trailer da cinebiografia Mandela: Long Walk to Freedom. A obra contará a história do sul-africano Nelson Mandela, baseada na sua autobiografia, Longa Caminhada Até a Liberdade (1994).

No Line on the Horizon é o mais recente trabalho de inéditas do U2 e foi lançado em 2009. Semana passada, o baixista Adam Clayton revelou em entrevista que o novo disco deve contar com 12 canções. A gravação do trabalho está prevista para acabar no fim de novembro. O disco ainda sem nome deve ser lançado no começo de 2014.

“Acho que isso será um retorno do antigo U2, mas com mais maturidade se você gosta do U2 dos últimos dez anos. Esta é uma combinação de duas coisas e isso é realmente interessante e híbrido”, disse Clayton.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No começo do ano, Bono falou do possível nome do disco. 10 Reasons To Exist pode ser o nome do novo álbum de estúdio do U2. Em entrevista ao tablóide The Sun, Bono revelou que esse seria um dos possíveis nomes para o próximo trabalho. “Temos chamado de 10 Reasons To Exist, mas vou te dizer que devemos ter pelo menos mais seis possibilidades”, disse o roqueiro.

CLIQUE AQUI PARA VER O TRECHO DA MÚSICA EM UM TEASER: