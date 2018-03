U2 divulga bandas do álbum de covers de 'Achtung Baby'

Luciano Borborema – Território Eldorado

Comemorando aniversário de 20 anos de Achtung Baby, o U2 divulga as bandas que vão fazer parte do álbum de covers que será lançado em breve. Nine Inch Nails, Patti Smith, Garbage, Depeche Mode, The Killers, Jack White e Snow Patrol são alguns nomes da música que farão parte do álbum batizado como: AHK-toong BAY-bi Covered.

Capa de Achtung Baby – Divulgação

Lançado em 1991, o disco do U2 marca a guinada da banda irlandesa para um som mais pop e de ambientação mais sombria. Parte desta evolução foi conduzida pelos produtores Daniel Lanois, Steve Lillywhite e, principalmente, Brian Eno.

Programação eletrônica e samplers fizeram parte deste “novo rock” consolidado pelo quarteto. Entres os hits que embalam o CD, estão Mysterious ways, One, Even better than the real thing, Who’s gonna ride your wild horses e The fly.

1. Nine Inch Nails – “Zoo Station”

2. U2 (Jacques Lu Cont Mix) – “Even Better Than The Real Thing”

3. Damien Rice – “One”

4. Patti Smith – “Until The End Of The World”

5. Garbage – “Who’s Gonna Ride Your Wild Horses”

6. Depeche Mode – “So Cruel”

7. Snow Patrol – “Mysterious Ways”

8. The Fray – “Trying To Throw Your Arms Around The World”

9. Gavin Friday – “The Fly”

10. The Killers – “Ultraviolet (Light My Way)”

11. Glasvegas – “Acrobat”

12. Jack White – “Love Is Blindness”