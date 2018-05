Týr, nome importante do folk metal, anuncia turnê brasileira

Marcelo Moreira

O Týr, um dos principais nomes do folk/viking metal, confirmou que virá ao Brasil para três aniquiladores shows. A turnê passará pelas cidades de Belo Horizonte (29/07 – Music Hall BHZ), São Paulo (30/07 – Estúdio M) e Curitiba (31/07 – Music Hall).

O grupo formado por Heri Joensen (vocal/guitarra), Terji Skibenæs (guitarra), Gunnar H. Thomsen (baixo) e Kári Streymoy (bateria) está em plena turnê de divulgação do novo álbum “The Lay Of Thrym”, lançado este ano, via Napalm Records.

O Týr é dinamarquês, mas baseado nas Ilhas Faroe, que ficam a mil qulômetros ao norte da Dinamarca. Sua especialidade é unir mitologia, música folk e o heavy metal. Nos últimos anos, a banda tem participado dos mais importantes festivais da Europa.

Serviço Belo Horizonte

1° BH FOLK METAL FESTIVAL

Data: 29/07/2011

Local: Music Hall

Endereço: Av. Do Contorno, 3239 – Santa Efigênia

Horário: 21h

Bandas de abertura: Barbarian Warriors In Search Wisdom e Iron Woods

Informações: cogumelo@cogumelo.com (31) 32240493

Ingressos:Promocionais R$ 50,00 (200 unidades e vendas até o dia 11 de julho)

1° Lote: meia R$ 40,00 – Inteira R$ 80,00

2° Lote: meia R$ 45,00 – Inteira R$ 90,00

3° Lote: meia R$ 50,00 – Inteira R$ 100,00

Censura: 16 anos



Serviço São Paulo

Data: 30/07/2011

Local: Estúdio Emme – www.estudioemme.com.br

Bilheteria: segunda a sábado, das 15h às 22h.

Rua Pedroso de Moraes, 1036.

Tel. (11) 2626.5835

Abertura da casa: 18h00

Bandas convidadas: Skaldic Soul (Jundiaí­/SP), Hawthorn (Curitiba/PR) e Ordo Draconis Belli (encenação de batalhas medievais)

Banda principal: Tyr – 21h15 (pontualmente)

Ingressos:

1° lote limitado: R$ 60,00 (Meia entrada/promocional)

2° lote limitado: R$ 70,00 (Meia entrada/promocional)

Camarote: R$100,00

Postos de Venda

Galeria do Rock:

Animal Records (11) 3223.6277 | Consulado do Rock (11) 3221.7933 | Die Hard (11) 3331.3978 | Mutilation (11) 3222.8253 | Moshi Moshi (11) 3331.1073 | Paranoid (11) 3221.5297

Santo André: Metal CDs (11) 4994.7565

Santos: Top Shirt’s (13) 3284.9275

Campinas: Metal Mania (19) 3203.3835

Venda pela internet: www.compreingressos.com e www.ticketbrasil.com. (à vista ou parcelado)

Informações: (11) 9557.8358

Imprensa: (13) 9161.6267



Serviço Curitiba

II Curitiba Folk Metal Night

Data: 31/07/2011

Local: Music Hall (antigo John Bull)

Endereço: Rua Engenheiro Rebouças, 1645

Abertura dos portões: 18h

Início do show: 20h (Pontualmente)

Ingressos:

1° Lote antecipado (100 primeiros ingressos): PROMOCIONAL (Levando 1Kg de alimento no dia do show) ou meia ESTUDANTE (apresentando carteirinha de estudante atualizada no dia do show): R$65,00

2° Lote antecipado: PROMOCIONAL (Levando 1Kg de alimento no dia do show ou meia ESTUDANTE (apresentando carteirinha de estudante atualizada no dia do show): R$75,00

Pontos de venda:

Dr. Rock: Shopping Metropolitan – (41) 3324-0669 | Tunel do Rock: Av. Marechal Floriano, 34 – 41 3322-9502 | Arte do Rock: Shopping Total – (41) 3045-5205 | Curitba Hard Rock: Shopping Cidade – (41) 3017-3244 | Let’s Rock: Galeria Pinheiro Lima, Praça Tiradentes – (41) 3324-2676 | VM4: Shopping Omar (41) 3022-4479

Ingresso Rápido (Para todo o Brasil no cartão de crédito ou débito): www.ingressorapido.com.br