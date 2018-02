Turnê de Roger Waters é a mais lucrativa no 1º semestre

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Com a turnê The Wall Live, Roger Waters, ex-Pink Floyd somou 158,1 milhões de dólares nas bilheterias do planeta no 1º semestre deste ano, de acordo com a Pollstar, que monitora esse modelo de cifra.

Bruce Springsteen que corre o mundo com as apresentações de Wrecking Ball ficou em segundo lugar, mas bem longe de Waters com 79,9 milhões de dólares em ingressos vendidos.

Ainda de acordo com a Pollstar, Springsteen deve fechar o ano na liderança mundial. O motivo seria que a turnê The Wall Live de Waters já está para terminar. Já Wrecking Ball de Bruce ainda vai se estender.





Roger Waters. (Divulgação)