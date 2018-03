Turnê de 50 anos dos Rolling Stones fica para 2013

Estadão.com.br

Há algumas semanas, especulamos sobre uma provável turnê comemorativa de 50 anos de carreira dos Stones. Pois bem: em entrevista à revista Rolling Stone, o guitarrista Keith Richards confirmou que a banda vai voltar a tocar ao vivo, mas só no ano que vem. “Basicamente, não estamos prontos”, disse. Para ele, planejar shows em 2013 “é mais realista.”



Os Rolling Stones. (Divulgação)



De acordo com a publicação, uma das razões para os Stones não rodarem o mundo este ano é justamente Keith Richards — mais especificamente, sua saúde. Desde que sofreu um tombo durante suas férias em 2006, as performances do guitarrista não têm sido mais as mesmas.

Outra fonte citada pela revista confirma as preocupações da banda. “Eles não querem fazer uma turnê completa, viajar. Há preocupações sobre a saúde de Keith”, afirmou. Uma das possibilidades seria uma série de shows em grandes arenas, como o Madison Square Guarden, em Nova York, e O2, em Londres.