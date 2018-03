Turnê brasileira do Vodoo Glow Skulls é cancelada

da equipe Cpmbate Rock

A Agência Sob Controle, responsável pela organização de diversos shows nacionais e internacionais, vem a público se manifestar pelo cancelamento da turnê da banda norte-americana Voodoo Glow Skulls, que aconteceria de 11 a 15 de abril pelo país.

“Gostaríamos de deixar bem claro que tentamos de todas as maneiras fazer com que a turnê acontecesse e estamos surpresos com a atitude da banda pelas declarações recentemente publicadas sua página oficial no Facebook.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O grupo alega ter cancelado sua vinda ao Brasil devido ao não envio das passagens aéreas. No entanto, após vários e incansáveis anos trabalhando na produção de várias excursões, essa informação não procede e o público que prestigia as nossas realizações sabe o quanto somos dedicados e caprichosos em todo processo de produção de eventos.

A turnê do Vodoo Glow Skulls pelo Brasil estava combinada desde janeiro. O grupo estava realizando uma série de shows pelos EUA por todo mês de fevereiro e até que tiveram a saída de Brodie Johnson ( trombone ), que estranhamente foi substituído por Ruben Durazo. A partir disso, tudo mudou e acreditamos que tiveram problemas internos graves o que levou a este surto que ate agora não nos explicaram claramente.

Desde o inicio de março, todos os detalhes já estavam praticamente finalizados (vistos de trabalho, passagens aéreas, merchandising, etc). Por isso, não entendemos tal atitude por parte da banda em não querer mais vir ao Brasil. Estamos tentando contato com o management dos músicos para saber o real motivo deste cancelamento, mas, até o momento, sem sucesso.

Lamentamos o ocorrido, ficamos tremendamente desapontados pela maneira que este fato aconteceu. Encaramos que um adiamento ou cancelamento só se pode ser dado por força maior (morte, doença, catástrofe), o que está tremendamente distante de ser este o caso.

Mediante isto, pedimos sinceras desculpas aos fãs que compararam ingressos e que aguardavam pelo show. Podem ter certeza que a devolução do dinheiro é o mínimo que podemos fazer agora. Infelizmente, devido a essa estranha atitude por parte do Vodoo Glow Skulls, o maior preço nós não podemos pagar que era ter os shows e fazer este momento acontecer em nossa vidas “, declarou Valdinei Freitas, responsável pela Agência Sob Controle”, declarou Valdinei Freitas, responsável pela Agência Sob Controle.

A devolução do dinheiro, em São Paulo, ocorre a partir de terça-feira (03/04), no ponto de venda onde foi adquirido o ingresso.