Tudo sobre o Rock in Rio 2011 em um portal especial

O Rock in Rio volta ao Brasil dez anos depois da última edição, em 2001. Com ingressos esgotados para os sete dias de shows, a quarta edição do festival em terras brasileiras deve reunir 700 mil espectadores na Cidade do Rock. O espaço, na Barra da Tijuca, compreende uma área de 150 mil m² formada por dois palcos, uma tenda eletrônica e até uma rua cenográfica inspirada na cidade de Nova Orleans, berço do jazz nos EUA.

Quatro espaços destinados aos shows foram montados para abarcar uma centena de atrações entre 23 de setebro e 2 de outubro. Serão 40 artistas no palco Mundo, o principal do evento, todos os dias a partir das 19h. A maratona começa com Os Paralamas do Sucesso e Titãs, que tocam com a Orquestra Sinfônica Brasileira, Maria Gadú e Milton Nascimento e termina no show do Guns N’ Roses, veterana em matéria de Rock in Rio.

Mais do que música, o festival terá ainda free fall, espécie de elevador ao ar livre que simula uma queda, uma tirolesa, que vai permitir um “voo” sobre a platéia do palco Mundo e uma roda gigante de 28 metros de altura.

