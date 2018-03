Trinta anos sem o mago da guitarra Randy Rhoads

Flávio Leonel – Roque Reverso *

Há 30 anos, o rock perdia um dos seus maiores guitarristas de todos os tempos. No dia 19 de março de 1982, Randall William Rhoads, ou simplesmente Randy Rhoads, morreu, aos 25 anos, em um acidente de avião estúpido, deixando uma grande saudade nos admiradores do instrumento de seis cordas.

Rhoads teve passagem pelo grupo Quiet Riot, mas chegou a um nível de estrelato de grandes proporções depois de pertencer à banda do grande Ozzy Osbourne. Ele foi fundamental na criação de clássicos da carreira solo do então ex-vocalista do Black Sabbath nos álbuns “Blizzard of Ozz” e “Diary of a Madman”.

No dia anterior ao da data de morte de Rhoads, a banda de Ozzy tocou no Civic Coliseum em Knoxville, Tennessee (EUA). Dali, a equipe seguiu para Orlando (Florida) tocar no “Rock Super Bowl XIV” com as bandas Foreigner, Bryan Adams e UFO.

A caminho de Orlando passaram pela casa do motorista do ônibus, Andrew Aycock, em Leesbur (Florida). No local, estavam estacionados algumas pequenas aeronaves e helicópteros.

O tal motorista tinha habilitação para pilotar e resolveu “dar umas voltas” em uma das aeronaves. Inicialmente, sob efeito de cocaína, ele chamou o tecladista da banda, Don Airey, para um passeio que foi realizado sem maiores problemas. Na sequência, convidou Randy Rhoads e Rachel Youngblood (que cuidava das maquiagens da banda) para dar mais voltas de avião.

Uma das histórias mais divulgadas pela imprensa é a de que o avião voava baixo e passava zunindo perto do estacionamento onde estava o ônibus, talvez para brincar com o pessoal da banda, que estava repousando.

Nas duas primeiras vezes, o piloto conseguiu sobrevoar sem problemas, mas, na terceira, a asa do avião bateu no teto do ônibus. Com isso, o piloto perdeu o controle e o avião caiu, causando a morte instantânea dos três, que só puderam ter seus corpos identificados pelas arcadas dentárias. RIP Randy!

* Flávio Leonel é jornalista da Agência Estado e editor do ótimo blog Roque Reverso.